Hijyene dikkat edin panik yapmayın

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, 'Koronavirüs ile ilgili birçok yanlış bilgi paylaşılıyor. Vatandaşlar hijyen kurallarına uymalı, yetkililerin uyarılarını dikkate almalı ve gereksiz yere paniğe kapılmamalı" dedi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, birçok ülkeye hızla yayılarak 3 bini aşkın kişinin ölümüne yol açan koronavirüs ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Hastalıkla mücadele kapsamında Çin'de şimdiye kadar 57 milyon kişinin karantina altına alındığını söyleyen Prof. Dr. Abacıoğlu, dünya genelinde koronavirüs tanısı konan 95 bin kişiden 53 bininin de tamamen iyileştirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bilimsel kurul oluşturulduğunu ve hastalığın gelişiminin izlendiğini belirten Prof. Dr. Abacıoğlu, "Bu tarz durumlarda, insanların korkularını tetikleyerek, menfaat sağlamak isteyenler oluyor. Koronavirüs ile ilgili birçok yanlış bilgi paylaşılıyor. Vatandaşlar hijyen kurallarına uymalı, yetkililerin uyarılarını dikkate almalı ve gereksiz yere paniğe kapılmamalı" dedi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde koronavirüs ile ilgili bir seminer veren Prof. Dr. Abacıoğlu, dünya genelinde hastalıkla mücadele için yapılan çalışamaları ve hastalıktan korunma yollarını detaylı olarak anlattı.

Önlemler sonuç veriyor

Koronavirüsün insandan insana geçen kalıcı bir hastalık olmasının önüne geçmek amacıyla, tarihte eşi benzeri olmayan bir mücadele verildiğini vurgulayan Prof. Dr. Abacıoğlu, "Koronavirüs ile ilgili ilk bulguların aralık ayının başında çıktığı tahmin ediliyor. Moleküler analizler, koronavirüsün hayvandan insana geçtiğini gösteriyor. Koronavirüs ile mücadele sürecinde, insanlık tarihinin en büyük karantinasını gördük. Bu kapsamda Çin'de 57 milyon kişi karantinaya alındı. Alınan önlemler, sonuç vermeye de başladı. Çin'de virüsün yayılması neredeyse durdu. Koronavirüsle ilgili 95 bin olgu var. 3 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, 53 bin kişi de iyileştirildi. Hastalığa karşı olağanüstü mücadele veriliyor" diye konuştu.

El hijyeni çok önemli

Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, bulantı ve eklem ağrısının hastalığın temel belirtileri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Abacıoğlu, "Yapılan araştırmalara göre, bir saat içinde elimizi 25 kez gözümüze ve ağzımıza götürüyoruz. Bu nedenle el hijyeni çok önemli. Elimizi sık sık yıkamalı, temas ettiğimiz yuzeylerin temiz olduğundan emin olmalıyız. Sabunla, ortalama 20 saniye boyunca ellerimizi yıkamalıyız. Sabun ve suya erişim yoksa, alkollü el dezenfektanları kullanılabilir. Solunum yolu hastalığı belirtisi gösteren kişilerden uzak durmak da basit bir korunma yolu" dedi. Solunum yolu hastalık belirtileri gösterenlerin öksürür veya hapşırırken kağıt mendille ağız ya da burnunu kapatması ve sonrasında da mendili çöpe atması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Abacıoğlu, mendilin bulunmadığı durumlarda kişilerin dirsek içine doğru öksürmelerinin, çevreye bulaşının önlenmesi için yararlı olacağını belirtti. Hasta kişilerin, çevresindekileri korumak için tıbbi maske takabileceğini söyleyen Prof. Dr. Abacıoğlu, hasta olmayan kişilerin şu anda maske takmalarına gerek bir durum olmadığını kaydetti.

50 yaş üzeri bireylerde daha sık

Çin'de enfeksiyonun 50 yaş üzeri bireylerde, erkeklerde ve kronik hastalıkları olanlarda daha sık görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Abacıoğlu, hastalığın yüzde 80 oranında hafif-ılımlı seyrettiğini belirtti. Prof. Dr. Abacıoğlu, hastalığın erkeklerde daha fazla görülme nedeninin kesin olarak bilinmediğini ancak sigara içmenin hastalığa yakalanmayı kolaylaştırabileceğini ifade etti. Yaş ilerledikçe ölüm oranlarının arttığını, en yüksek ölüm oranlarının 80 yaş ve üzerinde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Abacıoğlu, mevsimsel gribe bağlı her yıl on binlerce kişinin öldüğünün de unutulmaması gerektiğini söyledi. Koronavirüse yönelik aşı denemelerinin tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Abacıoğlu, etkin bir aşının devreye girmesinin zaman alabileceğini söyledi.

Kovid-19 bulaşanların çoğu iyileşiyor

Yeni tip koronavirüs salgınında şu ana dek hastaların yüzde 3,4'ü hayatını kaybederken, yüzde 54,7'si sağlığına kavuştu. Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 4 Mart itibarıyla dünyada 93 binden fazla kişiye bulaştığı tespit edilirken, bunlardan 50 bin 984'ü iyileşti. Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle şu ana dek 3 bin 203 kişi hayatını kaybetti. Hastalığa karşı aşı geliştirme çalışmaları sürerken, vakaların yarısından fazlasında semptomları gidermeye yönelik tedaviler başarılı oldu. Şu ana dek Kovid-19 tespit edilen 50 bin 984 kişi taburcu edildi. Salgında şu ana dek hastaların yüzde 3,4'ü hayatını kaybetti, yüzde 54,7'si iyileşti. Salgın, enfekte vaka sayısı, can kaybı ve yayılma hızı bakımından son 20 yılda etkili olan diğer küresel koronavirüs salgınlarını geri bırakmakla birlikte, ölüm oranı bakımından daha düşük bir seyir izliyor. Çin'den 2002-2003 yıllarında dünyaya yayılan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS), 8 bin 96 kişiye bulaşmış ve 774 kişinin ölümüne yol açmıştı. Suudi Arabistan'da 2012'de ortaya çıkan Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ise 2 bin 506 kişiye bulaşmış ve 862 kişi hayatını kaybetmişti. Ölüm oranı SARS'ta yüzde 9,6, MERS'te ise yüzde 34 olmuştu.