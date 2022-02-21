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Hırsız camide imamı bıçakladı!

Hırsız camide imamı bıçakladı!
21 Şubat 2022 Pazartesi 09:10

Bursa'da bir kişi hırsızlık için girdiği camide kendisine engel olmaya çalışan imam Halil Okumuş'u bıçakladı. 3 yerinden bıçaklanan Okumuş hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Canlılar Camii Kur'an kursuna hırsızlığa giren bir kişiyi camii imam hatibi Halil Okumuş engellemeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında hırsızlık şüphelisi, yanında getirdiği bıçakla Okumuş'u vücudunun 3 yerinden yaralayıp kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Halil Okumuş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #hırsız #imam #bıçaklama
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