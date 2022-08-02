TIRAŞ ETMEK DOĞRU MU?
TIRAŞ ETMEK DOĞRU MU?
0
ŞAMPANYAYI BEĞENMEYİNCE...
ŞAMPANYAYI BEĞENMEYİNCE...
0
ŞEHİT YAKINLARINA ÜCRETSİZ TUR
ŞEHİT YAKINLARINA ÜCRETSİZ TUR
0
DOĞALGAZA ZAM GELDİ!
DOĞALGAZA ZAM GELDİ!
0

Hitit Üniversitesi 23 kişi alacak

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü 23 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Hitit Üniversitesi 23 kişi alacak
02 Ağustos 2022 Salı 10:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hitit Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, ilanda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın toplam 23 sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başlayan başvurular 15 Ağustos 2022 tarihine kadar sürecektir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 223 kişi alacak
Sonraki Haber
Üniversiteye 22 kişi alınacak
Hayvanları tıraş etmek doğru mu?
Hayvanları tıraş etmek doğru mu?
0
Üniversiteye 22 kişi alınacak
Üniversiteye 22 kişi alınacak
0
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 223 kişi alacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 223 kişi alacak
0
Evli kadına laf atma iddiası bir mahalleyi karıştırdı! İki grup birbirine girdi!
Evli kadına laf atma iddiası bir mahalleyi karıştırdı! İki grup birbirine girdi!
0
Marmaray hattında kaza!
Marmaray hattında kaza!
0
İlk tahıl gemisi bugün Ukrayna'dan yola çıkıyor!
İlk tahıl gemisi bugün Ukrayna'dan yola çıkıyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.