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Hitit Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü 25 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Hitit Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
08 Ocak 2022 Cumartesi 11:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hitit Üniversitesi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre, ilanda belirtilen unvanlarda  2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın toplam 25 sözleşmeli personel alınacaktır.


İlan için başvurular başladı ve 20 Ocak 2022 tarihine kadar sürecek. 


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