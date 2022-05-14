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Hâkimler ve Savcılar Kurulu 27 kişi alacak

Hâkimler ve Savcılar Kurulu sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 27 kişi alacak
14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve/veya sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre 15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli hizmetli alımı yapılacaktır.


Başvurular 30/05/2022 tarihinde başlayıp, 03/06/2022 tarihi mesai bitimi (saat:17:00) itibarıyla sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.


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