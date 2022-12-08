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Hâkimler ve Savcılar Kurulu 6 kişi alacak

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı yapacağını açıkladı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 6 kişi alacak
08 Aralık 2022 Perşembe 10:41

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2022 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre 10 uncu dereceli 2 ve 9 uncu dereceli 4 kadro olmak üzere toplam 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı yapılacaktır.

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2022 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu”nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvurular 19/12/2022 tarihinde başlayıp, 23/12/2022 tarihi mesai bitimi (saat:17.00) itibarıyla sona erecektir.

İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

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