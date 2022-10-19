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Hâkimler ve Savcılar Kurulu 6 kişi alacak

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı yapacağını açıkladı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 6 kişi alacak
19 Ekim 2022 Çarşamba 10:11

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre 10 uncu dereceli 2 ve 9 uncu dereceli 4 kadro olmak üzere toplam 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı yapılacaktır.

 


İlan için başvurular 7 Kasım 2022 tarihinde başlayacak ve 11 Kasım 2022 tarihinde son bulacaktır.


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