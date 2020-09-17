Hobi bahçeleri kararı 1 Ekim'de

Kemalpaşalı üreticiler, tarım arazilerinin hobi bahçeleri için bölünmesine engel olacak yasal düzenleme için gün saymaya başladı.

Hobi bahçesi istemeyen üreticiler, yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim 2020 tarihinde, komisyonda kabul edilen hobi bahçelerine sınırlama getirecek kanun teklifinin yasalaşmasını bekliyor

Son dönemde sayıları giderek artan ve tarım arazilerinin bölünmesine neden olan hobi bahçeleri ile ilgili yaptırımların hayata geçirilmesine sayılı günler kaldı. TBMM'ye hobi bahçeleriyle ilgili 24 Haziran'da 34 maddelik kanun teklifi sunuldu. Tarım ve gıda ile ilgili sunulan kanun teklifinde tarım arazileri üzerine kurulan hobi bahçelerinin de yıkılması öngörülüyor. Yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim 2020 tarihinde, komisyonda kabul edilen hobi bahçelerine sınırlama getirecek kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor.

Üretime zarar veriyor

Kemalpaşa'nın İzmir'de, Menderes'ten sonra en fazla hobi bahçesinin bulunduğu ikinci ilçe olduğunu söyleyen Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, ilçenin İzmir'e yakınlığı, doğası ve havası ile cazibesini artırdığını dile getirdi. Kemalpaşa Ovası'nın dünyaca ünlü kirazın üretildiği bir yer olduğuna dikkat çeken Oray, birinci sınıf tarım alanlarına kurulan hobi bahçelerinin tarımsal üretime zarar verdiğini öne sürdü. Kiraz, şeftali ya da zeytin üretimi yapılan alanlarda hobi bahçelerinin kurulduğunu belirten Oray, "Bazıları kendi aralarında bir kooperatif kurarak hobi bahçesi işine giriyor. Tarım arazilerini 500'er metrekareye bölüp parsellere ayırarak hisse payıyla satıyor. Tamamen kanunsuz ve izinsiz bir şekilde tarım alanlarını yapılaşmaya açıyorlar. İl ve ilçe tarım müdürlükleri, bunların tespitini yaparak alanların eski haline getirilmesi için cezai işlem uyguluyor. Bunun bir sonraki aşaması da yerel yönetimlerin yaptırımlarıdır. Kemalpaşa'da şikayet üzerine tespit edilen yerlerde tutanaklar tutuldu" dedi.

Tarım alanı azalıyor

1 Ekim tarihinde çıkarılması planlanan yasanın bağlayıcı olacağına dikkat çeken Bülent Oray, verimli tarım alanlarının amacı dışında kullanılmaması taleplerinin dikkate alındığını kaydetti. Oda başkanı Bülent Oray şöyle devam etti: Hobi bahçelerinin önüne geçilmesi için yasanın çıkmasını arzu ediyoruz. Çünkü alanlarımız her geçen gün daralıyor ve tarımın dışına çıkıyor. Biz yapılaşmaya uygun olan yerlerde üreticiyi tutmakta zorlanıyoruz. Çünkü kurulacak olan yerler arazi fiyatlarının üzerinde satılıyor. Üretici 5 yılda ancak kazanacağı parayı arazisini satarak elde etme yoluna gidiyor. Özellikle borcu olanlar arsaları ellerinden çıkarıyor. Tahminen bu yasayla bu durumun önüne geçilecek. Yoksa Kemalpaşa için bir risk. Yasanın bir an önce hayata geçirilerek bu alanların tarıma kazandırılmasını arzu ediyoruz." n DHA

Cezayla yetinilmesin

Ören 75'inci Yıl Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fuat Koçbuğ da Kemalpaşa Ovası'nın dünyada kuzey yarım kürede kirazın ilk çıktığı yer olduğunu söyleyerek, bu topraklarda torunlarına kirazı yedirmek istediklerini söyledi. Bazı emlakçıların 10 dönümlük bir yeri satın aldıktan sonra 500 metreye bölüp, hobi bahçesi olarak sattığını ileri süren Koçbuğ, "500 bin liraya aldığı yeri 1,5-2 milyon TL'ye satarak kar elde ediyorlar. Arkamda bir ceviz bahçesi vardı. Ama şu an 14-15 parsele bölünmüş ve hepsine ev yapılmış. Bir dernek adıyla alıyorlar, 'doğa sevenler derneğiyiz' diyorlar ama doğayı katlediyorlar. Bu yasa için inşallah diyorum. Ama ceza yazmayla yetinilmesin istiyorum. Birkaç tanesi yıkılsa kimse tarlaları heba edemez. Yoksa ceza ödeyip yeniden yaparlar" diye konuştu.

Gelip kirletiyorlar

Kemalpaşa'da şeftali üreten Sami Bulut da hobi bahçelerini istemediğini belirterek şunları söyledi:

Ovamız hobi bahçeleri yüzünden ovalıktan çıktı, mahalle gibi oldu. Hafta sonu gelip ortalığı kirletiyorlar. Atıklarını bırakıyorlar. İmar affından sonra çoğaldılar. Bir dönüm, yarım dönüm yer alanlar gelip ev yaptı. Ben sondaj için uzun süre elektrik beklerken onlara kısa sürede verildi. Gelen giden şeftalilerimi kopardı. Eskiden köyün yerlisi vardı. Ama artık İzmir'in bir mahallesi oldu burası"