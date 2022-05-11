Hobiler ve İlgi Alanları CV'de Nasıl Yazılmalı?

Hobiler ve ilgi alanları CV’de nasıl yazılmalı? Diye merak ediyorsanız, en kapsamlı rehber için doğru yerdesiniz.

Söz konusu alanlar, karakterinizi yansıtacağı için bu yerleri doğru bir şekilde doldurmaya özen göstermelisiniz. Rakipleriniz arasında fark meydana getirmek istiyorsanız CV’de hobiler ve ilgi alanları konusuna önem vermeniz gerekiyor.

Nitekim adaylar, mülakatlar sırasında da ‘ilgi alanlarınız neler?’ veya ‘hobileriniz nelerdir?’ gibi sorularla karşılaşabiliyor. İş verenlerin hakkınızda daha fazla şey bilmek istemesi çok normal.

Nelerden hoşlandığınız, zamanınızı verimli geçirmek için hangi aktiviteleri tercih ettiğiniz hayata bakış açınızı gösteren ince detaylar.

CV’nize Neden Hobilerinizi ve İlgi Alanlarınızı Eklemelisiniz?

-Meslekî deneyiminiz şu an için az ise, öz geçmişinizi hobilerinizle ve ilgi alanlarınızla daha zengin bir hâle getirebilirsiniz.

-Şirketlerin bazıları, adaylarla kişisel düzeyde bağlantı kurmak ister. İlgi alanlarınızı ve hobilerinizi belirterek onlara yardım edebilir, CV’nize daha olumlu bakılmasını sağlayabilirsiniz.

-Şirket kültürüne uyum sağlayabileceğinizi gösterirsiniz.

-Farklı deneyimlere açık olduğunuzu gösterir, hangi ek becerileri taşıdığınızla ve zamanınızı nasıl harcadığınızla ilgili bilgi verirsiniz. Bu da başvuru yaptığınız pozisyon için uygun bir aday olarak görünmenize katkıda bulunur.

-Çalışacağınız pozisyon ile hobileriniz arasında bir uyum varsa bu, sorumluluklarınızı daha iyi bir şekilde yerine getireceğiniz noktasında güçlü bir izlenim uyandırır.

İlgi Alanı ve Hobi Arasındaki Fark Nedir?

İlgi alanı pasif fikirleri, hobiler katılım sağlanan faaliyetleri tanımlar. Örneğin; ‘tarih’, bir ilgi alanıdır. Müze ziyareti ise hobidir.

CV’de İlgi Alanları ve Hobiler Nasıl Yazılmalı?

CV’de hobiler ve ilgi alanları nasıl yazılmalı? Sorusunu yanıtlarken öncelikle her şeyin CV için uygun bir hobi sayılmadığını hatırlatmak istiyoruz. Meselâ; müzik dinlemek, kitap okumak CV’ye yazılacak hobiler içerisinde bulunmaz. Ancak ‘Fransız klasikleri okumak’ gibi spesifik bir şeyi hobi olarak belirtebilirsiniz.

Öz geçmişinizde müracaat edeceğiniz iş pozisyonuyla hiç alâkası olmayan hobilere yer vermemelisiniz.

Yazacağınız hobiler kişiliğiniz ile ilgili ipuçları vermeli, başvurduğunuz işi severek yapacağınızı göstermelidir.

Bunu şöyle örneklendirebiliriz:

CV’ye Yazılabilecek Hobiler ve İlgi Alanları



Koleksiyon: Detayları önemsediğinizi ifade eder.

Sosyal Hobiler: Eğer gönüllülük esasına dayalı faaliyetlerde bulunuyorsanız CV’nize ekleyeceğiniz bu tarz hobiler takım çalışmasına yatkın olduğunuzu, toplum için çalışmaktan hoşlandığınızı gösterecektir.

Düşünce Hobileri: Enstrüman çalmak, fotoğrafçılık, satranç ve benzeri hobiler üretkenliğinizin gelişmiş olduğunu, analitik ve stratejik düşündüğünüzü haber verir.

Bireysel Sporlar: Okçuluk ve yoga gibi sporlar odağınızı belli bir noktada yoğunlaştırmayı başarabildiğinize, kontrolünüzü ve sakinliğinizi koruyabildiğinize işaret eder.

Riskli Hobiler: Paraşütle atlama sporlarını ve dağ tırmanışı gibi hobileri CV’nize yazmanız planlı, azimli olduğunuz şeklinde bir algı meydana getirir.

Dayanıklılık Sporları: Maraton koşusu, yüzme vb. sporlar yine azim ve kararlılık göstergesi kabul edilir.

Takım Sporları: İş verenler CV’nizde; futbol, voleybol, basketbol ve buna benzer sporların yer aldığını görürse, liderlik becerisine sahip olduğunuzu ve ekip ruhu taşıdığınızı düşünür.

Hayal Gücü Gerektiren Hobiler: Blog yazmak, resim çizmek, seramik işi gibi hobi türleri inovatif bir düşünce tarzına sahip olduğunuzun sinyalini verir.

Hobiler ve İlgi Alanları CV’ye Nasıl Yazılmalı?

-İş tanımını dikkatli bir biçimde okuyun. Pozisyon için hangi temel becerilerin ve tamamlayıcı özelliklerin gerektiğini belirleyerek hobi seçimini bu doğrultuda gerçekleştirin.

-İlgilenmediğiniz bir hobiyi yazmayın.

-Şirkete ait resmi internet sitesini inceleyin. Bilhassa, organizasyon kültürü ve şirket profili hakkında bilgi edinin. Ekip açıklamalarına göz atın, ‘Hakkımızda’ sayfasını okuyun. Hobi tercihi yaparken bu verileri dikkate alın.

-Hobiler ve ilgi alanları CV’de nasıl yazılmalı? Diye düşünürken, sosyal medya platformlarını es geçmeyin. Facebook, Twitter, LinkedIn gibi ağlar üzerinden şirket çalışanlarının ve yöneticilerin profillerine bakın. Onların sosyal aktiviteleri, şirketin talep ettiği özelliklerle ilgili daha fazla şey öğrenmenizi kolaylaştıracaktır.

-Çeşitli sitelerde o şirket ile ilgili yazılmış yorumları okuyarak daha iyi fikir edinebilirsiniz. Böylelikle, CV’ye yazılacak hobiler arasından en doğru olanları filtrelemeniz daha kolay olur.

-Gereğeinden fazla ilgi alanı ve hobi eklemekten kaçının. Sadece en iyilerini listelemeniz yeterlidir.

İlgi alanlarınızdan ve hobilerinizden bahsederken katıldığınız afaaliyetlere, bu alandaki başarılarınıza da yer verin. Örneğin; AKUT Gönüllüsü, 2019 – 2021; Satranç Şampiyonu, 2015 – 2017.

CV’ye Hangi Hobiler Yazılmalı?



CV’ye yazılabilecek hobiler arıyorsanız bu listeden faydalanabilirsiniz:

-Fotoğrafçılık

-Origami

-Kaligrafi

-Balıkçılık

-Müzik âleti çalmak

-Dans

-Satranç

-Yüzme

-Teleskop ile gökyüzünü izlemek

-Legolarla farklı tasarımlar oluşturmak

-Takım sporları (Buz hokeyi, hentbol, voleybol , basketbol, futbol)

-Bireysel sporlar (Maraton koşusu, vücut geliştirme, tenis, otomobil yarışı, satranç, motor sporları, masa tenisi, kayak, judo, jimnastik, halter, güreş, golf, eskrim, dart, bowling, boks,binicilik)

-Bulmaca çözmek

-Okçuluk

-Bahçecilik

-Yoga

CV’ye Hangi İlgi Alanları Yazılmalı?

CV’ye yazılabilecek ilgi alanları içerisinde şunlardan söz edebiliriz:

-Klasik oyunlar

-PC oyunları

-Müzik

-Sanat

-Yolculuk

-Araştırma

-Yabancı diller

-Doğa

-Tiyatro

-Tarih

-Sinema

CV’nize Bu Hobileri Yazmayın!

-Dînî veya siyasi bağlantılarınızı ortaya çıkaracak hobiler

-Yanlış yorumlanmaya müsait hobiler

-Antisosyal faaliyetleri yansıtan hobiler (Bunlar, çok fazla içe dönük bir birey olarak algılanmanıza yol açabilir.)

-Tehlikeli olarak değerlendirilebilecek veya şiddet içerikli hobiler

-Etkileşimin hiç olmadığı veya çok az olduğu hobiler

Sonuç olarak CV’de hobiler ve ilgi alanları, iş verenlerin aradığı niteliklere uygun olduğunuzu vurgulayacak unsurlardır. Eğitim ve iş detaylarını destekleyen bu bölüm CV’de mutlaka yer almalıdır.