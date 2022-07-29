HUDER İzmir’den İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel’in “sivil itaatsizlik” çağrısına tepki

HUDER İzmir Şubesi’nden yapılan yazılı açıklamada İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel’in “sivil itaatsizlik” çağrısının Baro mensubu avukatların görüşünü yansıtmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Barosu’nun TSK’ye yönelik açıklamalarına sessiz kalan TBB ve İzmir Barosu da kınandı.

Hukuki Araştırmalar Derneği(HUDER) İzmir Şubesi, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Barosu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’ne(TSK) yönelik açıklamaları ve İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel’in İzmir Aliağa ilçesinde sökümü yapılacak gemi için yaptığı basın açıklamasında “sivil itaatsizlik” çağrısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. HUDER İzmir’den yapılan açıklamada Diyarbakır Barosu’nun TSK’ye yönelik açıklamasıyla hukuk devleti ilkesinin yerle bir edildiği vurgulanarak söz konusu açıklamayı yapan ve açıklamaya destek veren Barolar ile sessiz kalan Türkiye Barolar Birliği(TBB) ve İzmir Barosu kınandı. Açıklamada İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel’in “sivil itaatsizlik” çağrısının da Baro mensubu avukatların görüşünü yansıtmadığı belirtilerek avukatların mesleki sorunlarına dikkat çekildi.



HUDER İzmir Şubesi’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Diyarbakır Barosu 20.07.2022 tarihli açıklaması ile Irak’ta sivillere yönelik yapılan saldırıyı TSK'nin düzenlediği iftirasında bulunmuş ve açıkça PKK terör örgütünü savunan bir cephede konuşlanmıştır.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENMESİ KABUL EDİLEMEZ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü olarak belirlenen Diyarbakır Barosu ve ona destek açıklaması yapan diğer Barolar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü ve devlet politikalarını zedelemeye yönelik beyanatlarıyla hukuk devleti ilkesini yerle bir etmişlerdir. Görevi avukatların haklarını savunmak olan bir meslek birliğinin avukatların sorunlarıyla ilgilenmek yerine terör örgütü sözcülüğünü üstlenmesi kabul edilemez.

SESSİZ KALAN İZMİR BAROSU'NU KINIYORUZ

Diyarbakır Barosu'nu, ona destek olan diğer baroları ve bu açıklamaya gerekli tepki göstermeyip bir nevi sessiz destekte bulunan Türkiye Barolar Birliği ve siyasi her konuda açıklama yapıp burada sessiz kalmayı tercih eden İzmir Barosu'nu kınıyoruz. Diyarbakır Barosu'nu da Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uymaya, insan haklarına saygılı olduklarını iddia ediyorlarsa PKK ve onun uzantılarının terör eylemlerini de gür sesle kınamaya çağırıyoruz.

SİYASİ AÇIKLAMA YAPMAKTAN GERİ DURMUYOR

Avukatlık mesleğinin ve avukatların durumu gün geçtikçe kötüye giderken, meslektaşlarımız maddi sıkıntılarla boğuşurken, ücret tarifemiz enflasyon altında ezilirken, İzmir Barosu siyasi açıklamalar yapmaktan geri durmamaktadır. Ülkenin bir köşesindeki maden, LGBT bireylerinin hakları, İspanya'daki sivillere yönelik müdahale dahil Baronun görev alanına girmeyen her olayda basın açıklaması yapıp bayrağı göğüsleyen İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel İzmir Aliağa’da sökümü yapılacak gemi için yaptığı basın açıklamasında sivil itaatsizlik çağrısında bulunmuştur.

BARO ÜYESİ AVUKATLARIN GÖRÜŞÜNÜ YANSITMIYOR

Avukatların meslek birliği olan ancak avukat hakları hariç siyasi her meselede meşaleyi en önde tutan, meslektaş sorunları gündeme geldiğinde kafasını kuma gömen ve rutin Baro işleri dışında avukatlarla tek bağı 6 ayda bir alınan aidatlar olan İzmir Barosu'nun bu çağrısı mensubu bulunduğu üyelerin görüşünü değil ancak ve ancak yönetiminde bulunan avukatların siyasi görüşünü yansıtabilir.

DAHA KAÇ AVUKAT İNTİHAR EDECEK?

Emeği ve bilgisi ile para kazanan ancak bunun için ücretlere zam dahi yapamayan avukatların haklarını savunmak yerine Baro Başkanlığını siyasi ikbal için basamak yapmaya çalışan anlayış meslektaşlarını savunmak için daha kaç avukatın intihar etmesini beklemektedir?

SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISINI KABUL ETMİYORUZ

Daha önce devlete katil diyen İzmir Barosu'nun sivil itaatsizlik çağrısı yapmasını kabul etmiyoruz. Baroyu siyasi emellerine alet etmek yerine avukatların sorunlarına eğilmelerinin seçim ile geldikleri görevin hakkını vermek adına daha faydalı olacağı son derece açıktır.”

