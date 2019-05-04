Hukuki Sorunlarınıza Çözüm İçin Beylikdüzü Avukat Desteği

Beylikdüzü avukat desteği sayesinde yaşadığınız hukuki problemlerde etkili ve hızlı çözümlere, Efe Avukatlık Bürosu’nun avukatlık hizmetlerinden yararlanarak ulaşabilirsiniz.

Beylikdüzü avukat desteği sayesinde yaşadığınız hukuki problemlerde etkili ve hızlı çözümlere, Efe Avukatlık Bürosu’nun avukatlık hizmetlerinden yararlanarak ulaşabilirsiniz. Her biri alanında uzman olan avukatlarımız ülkemizin ve yurt dışında bulunan en saygın eğitim kurumlarında hukuk eğitimlerini tamamlamalarının ardından birçok davada aktif olarak dava dosyası inceleme imkânına sahip olmuşlardır. Bu sayede kendi alanlarında tecrübe sahibi olan avukatlarımız, sizlerin haklarını en iyi şekilde savunmak adına; davanın başlangıç aşamasından itibaren dava kararının kesinleşmesinin akabinde davanın kapanmasına kadar geçen süreçte aynı özveri ve disiplinle çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteler.

Yüksek meslek ahlakları ile karşılaştıkları ve görev aldıkları her davada avukatlık mesleğinin gerektirdiklerini layıkıyla yerine getirmek üzerine titizlikle çalışan avukatlarımız, bugüne kadar birçok davada müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde korumuş, korumaya da devam etmektedir. Kurulduğu günden bu yana hem iş yaşamından hem de diğer sektörlerden birçok saygın kişiye profesyonel hukuki destek sağlayan avukatlarımız aynı zamanda tüzel kişilere de ihtiyaç duyulan hizmeti vermeyi sürdürmektedir. Bu alanda avukatlık büromuzun;

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ceza Hukuku

Aile ve Boşanma Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Bilişim Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Yabancılar Hukuku

İş Hukuku

Borçlar Hukuku

gibi birbirinden ayrı uzmanlık gerektiren alanlarda en etkili çözümlere ulaşan avukatlara sahip olduğunu belirtmek isteriz.

Hak Kayıplarının Önlenmesi İçin Hukuki Destek Şart

Bilindiği üzere herhangi bir konuda hukuki ihtilaflar yaşayan ve yolu mahkemeye düşen bütün vatandaşlar, yaşadıkları problem konusunda ne kadar haklı veya mağdur olurlarsa olsunlar, özellikle mahkemeye sunulan iddianame ya da savunmaların hukuki esaslara göre hazırlanmadığı durumlarda ne yazık ki hak kayıpları yaşayabilmekteler. Söz konusu davanın gelişim süreci bahsettiğimiz iddianame ve savunma dilekçeleri ile doğrudan ilgili olduğu için bu belgelerin hukuki usullere göre hazırlanmış olması büyük önem teşkil etmektedir. Bu sebeple karşılaşılan hukuki problemlerde hukuki destek alınması, hak kayıplarının önlenmesi adına bir zorunluluk haline gelmektedir. Beylikdüzü avukatları arasında deneyimli avukat ekibimiz ile sizlerin haklarını en iyi şekilde korumak adına profesyonel hukuki destek sunmaya devam ediyoruz.