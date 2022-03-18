Hükümet memuru zekâta mahkûm ediyor

Memur ve memur emeklilerinin etiket fiyatlarını takip etmeye gücünün kalmadığını ifade eden BASK Genel Başkanı Bayram Zengin, devletin memurunu zekata mahkum ettiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Yaklaşık bir buçuk yıl gibi kısa sürede, tüm olumsuz koşullara rağmen Türkiye genelinde 16 ilde örgütlenen ve 1700 civarında üye kaydı yapan Birlik Sağlık Sen Konfederasyon olarak Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu(BASK)’na katılım başvurusunda bulundu. Birlik Sağlık Sen’in BASK’a katılımına ilişkin sendika genel merkezinde düzenlenen basın açıklamasında konuşan BASK Genel Başkanı Bayram Zengin, son dönemde ardına ardına gelen zamlar sonrası memur maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Memur enflasyon farkını aylık istiyor

Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşme sürecinde Memur Sen’in 2022’nin ocak ayı için yüzde 5 temmuz ayı için de yüzde 7’lik bir artışa imza attığını ve yüzde 5’lik artışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dahi güldüğünü öne süren BASK Genel Başkanı Zengin, “Sayın Cumhurbaşkanı da bu kadar da olmaz dercesine 2,5’ta ben vereyim demiştir. Yüzde 2,5 demek 40’ta bir demektir. 40’ta bir İslam dininde zekatın karşılığıdır. Hükümet memuru zekâta mahkûm etti. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da ‘memurlar zekât alabilir’ fetvası var. Bu rakam böylelikle yüzde 7,5’a çıkmıştır. Yılın ilk iki ayında enflasyon oranın geldiği oran itibariyle memurlar yüzde 8.95 alacaklı duruma gelmişlerdir. Alınan 7,5 erimiş memur ve emeklileri alacaklı hale gelmiştir. Memur ve emeklilerin satın alma gücü devamlı eriyor. Memurların ikinci bir iş yapması yasaktır. Ama her geçen gün bizim cebimizdeki paranın satın alma gücü düşüyor. Cumhurbaşkanlığının sitesinde yer alan rakamlara baktığımızda ortalama memur maaşı 6 bin 600 TL. Yoksulluk sınırının yarısı kadar. Hükümetin aklını başına almasını bekliyoruz. Teklifimiz çok açık. Enflasyon oranı tek rakama ininceye kadar enflasyon farkları eşel mobil sisteme göre her ay düzenli olarak ödenmelidir. Çünkü ürün fiyatları aylık olarak değil günlük olarak değişiyor. Etiket fiyatlarını takip etmeye gücümüz kalmadı. Memurların bu kayıplarının önlenmesi için eşel mobil sisteme geçilmesi ve enflasyon farkının aylık olarak ödenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Birlik Sağlık Sen BASK’a güç katacak

Birlik Sağlık Sen’in BASK’a katılımına ilişkin ise Zengin, Birlik Sağlık Sen’in konfederasyona katılmasıyla BASK’ın daha da güçleneceğini söyledi. Sendikal anlayış olarak BASK’ın kendilerine en uygun konfederasyon olduğunu ifade eden Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol da “Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonunun, yirmi yıllık bir konfederasyon olması ve kurulduğu günden bu güne çizgisinden hiçbir taviz vermemiş olmasının kendileri için önemli olduğunu, önümüzdeki süreçte, kendi iş kolları olan Sağlık İş kolunu büyütmenin yanında, BASK çatısı altında bulunan diğer tüm iş kollarındaki sendikalarla da organize bir şekilde çalışarak tüm iş kollarını büyütmenin de oldukça önemli olduğunu ifade etti. Ülkemizde siyasetin kontrolünde olmayan, çalışanın hakkını hukukunu koruyacak gerçek sendikalara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Doğruyol, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Devletimizin birlik ve bütünlüğü içerisinde olmak kaydıyla hiçbir, vatandaşımızın dili, dini, ırkı, mezhebi, meşrebi, siyasi görüşünün önemli olmadığını, bu vatanın evlatları olarak, asgari müştereklerde bir arada olabilmektir” dedi.

Açıklamanın ardından Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, konfederasyona katılım başvuru evraklarını, BASK Genel Başkanı Bayram Zengin’e takdim etti.