Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nu öldürmeye çalışanlara: Değerli arkadaşlarım...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran ve Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evi yakmaya çalışan topluluğa, "Değerli arkadaşlarım" diye hitap etti.

22 Nisan 2019 Pazartesi 09:44

Hakkâri'de şehit düşen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenazesinde, bir grup kendini bilmez cenazeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırdı. Güvenlik güçlerinin, benzer olaylardaki kadar çabuk reaksiyon gösteremediği saldırıda Kılıçdaroğlu'na yumruk atıldı. Olayların büyümesi üzerine CHP lideri bir eve sığınmak zorunda kaldı, kalabalıktan "Evi yakın!" bağırışları yükseldi.

Akar devrede!

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bir kâbus yaşarken, alanda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, saldırganlara seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun canını kast edenlere seslenirken söze "Değerli arkadaşlarım" diyerek başlayan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz. Tepkilerinizi gösterdiniz. Şimdi sükûnetle Yener'in (şehidimiz) evine gidiyoruz."

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