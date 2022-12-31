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İbadethanelerde kullanılan doğalgaza büyük indirim!

İbadethanelerde kullanılan doğalgaza büyük indirim!
31 Aralık 2022 Cumartesi 14:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ibadethane ve cemevlerinde kullanılan doğal gaza yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldıklarını açıkladı. Karar, 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen ardından ibadethane ve cemevlerindeki kullanılan doğal gaza yüzde 42,73 oranında indirim yapıldığını duyurdu.

Yapılan paylaşımda indirimin 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlükte olacağı belirtildi. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda %42,73 indirim yapma kararı aldık. Ayrıca sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ile elektrik üretiminde tüketilen doğal gazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdük."

SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN YAPILAN İNDİRİMLERİ HATIRLATTI

Erdoğan ayrıca sanayi kuruluşlarının kullandığı elektriğin yüzde 16, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza ise yüzde 12.73 indirim geldiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı açıklamasının devamında, "Sanayideki doğal gazda 2022 Kasım ayına göre yüzde 13,10 - yüzde 25,11 oranlarında indirim gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #doğalgaz #indirim #cemevi
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