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İçinde CHP'li ismin de olduğu araç kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da içinde CHP'li belediye başkanının da olduğu otomobil kamyona çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

İçinde CHP'li ismin de olduğu araç kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
25 Ekim 2021 Pazartesi 08:23

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Konya'nın Cankurtaran Mahallesi Engili mevkisinde meydana geldi. Atilla Özsoy yönetimindeki 06 FV 5047 plakalı otomobil, park halinde bulunan Ramazan Uğur'un kullandığı 42 YF 525 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Atilla Özsoy ve Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, yaralandı, araçtaki Abdullah Azmi Uyar, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar Özsoy ve Akbuğa, ihbar üzerine çağrılan gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Tedaviye alınan Başkan Akbuğa'nın kolunda kırıklar olduğu öğrenildi. Akbuğa ve Özsoy'un Cankurtaran Mahallesi'nde Abdullah Azmi Uyar'ın çalıştığı lokantada yemek yedikleri, ardından Tuzlukçu'ya dönmek isterken Uyar'ı da güzergahlarında olduğu için Akşehir'deki evlerine bırakmak istedikleri belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #konya kaza #trafik kazası #chp trafik kazası
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