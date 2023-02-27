İçinde okul ve kreşin de yer alacağı çadırkent kuruluyor

Adıyaman'da bir holding tarafından AFAD koordinesinde 750 çadırın yer alacağı çadırkentte çalışmalar devam ediyor. Çadırkentte öğrencilerin eğitim göreceği okulun yanı sıra küçükler için de kreş kurulacak.

İçinde okul ve kreşin de yer alacağı çadırkent kuruluyor
27 Şubat 2023 Pazartesi 11:04

Meydana gelen depremler sonrası Adıyaman'da binlerce ev yıkılırken binlercesi de ağır hasar aldı. Depremde sağ olarak kurtulan binlerce kişi için bir holding tarafından AFAD koordinesinde çadırkent kuruluyor. 750 çadırın kurulacağı çadırkentin önümüzdeki pazartesi günü tamamlanması bekleniyor.

"3 YA DA 4 GÜN İÇERİSİNDE FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ"

Çadırkentin proje sorumlusu Erkan Erol, "Deprem sonrası hemen harekete geçtik. İki bölgede çadırkent kurmak üzere yaklaşık bin 50 çadırlık bir plan yaptık. Bu bin 50 çadırın, 300 tanesini Kahramanmaraş'a kurduk. Kahramanmaraş'ı tamamladıktan sonra Adıyaman'a geldik. Bulunduğumuz saha içerisine 750 çadır kurma hedefindeyiz. Bu çadırkentin içerisinde büyük bir yemekhanemiz olacak. Yemekhane haricinde 2 tane kreşimiz, çocuk parkımız, 100'e yakın tuvaletimiz, 25'e yakın duşlarımız olacak. Milli Eğitim'in talebi bir ortaokul çadırı, bir lise çadırı bir de diyanete yer göstererek mescit oluşturulmasını sağladık. İstanbul'daki doktorlarımızın ortak çalışması sonucunda bir sağlık ocağı kuruyoruz. Bu sağlık ocağının içinde tüm poliklinikler olacak. İnşallah 3 ya da 4 gün içerisinde burayı faaliyete geçirip depremzedelerin hizmetine sunacağız" dedi. 

Önceki Haber
Karşıyaka Belediyesi’nden iki afet kentine aşevi
Sonraki Haber
İstanbul'dan geldiği Hatay'da depreme ailesiyle yakalandı
Haluk Levent: Ben bu çadırları almasaydım, AFAD da Kızılay'dan parayla alacaktı
Haluk Levent: Ben bu çadırları almasaydım, AFAD da Kızılay'dan parayla alacaktı
0
İstanbul'dan geldiği Hatay'da depreme ailesiyle yakalandı
İstanbul'dan geldiği Hatay'da depreme ailesiyle yakalandı
0
Tokat'ta 2 katlı evde yangın: 3 ölü, 1 yaralı
Tokat'ta 2 katlı evde yangın: 3 ölü, 1 yaralı
0
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
0
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
0
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.