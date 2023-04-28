KONUŞURKEN BİRBİRİMİZİ DİNLEMİYORUZ
KONUŞURKEN BİRBİRİMİZİ DİNLEMİYORUZ
0
CHP'li Özel'den Bakan Soylu'ya: Sen demokrasiden ne anlarsın?
CHP'li Özel'den Bakan Soylu'ya: Sen demokrasiden ne anlarsın?
0
Akşener: Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz
Akşener: Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz
0
Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Soyer'e yangın telefonu
Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Soyer'e yangın telefonu
0
banner836

İçişleri Bakanı Soylu: 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi" dedi

İçişleri Bakanı Soylu: 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir
28 Nisan 2023 Cuma 01:01

İİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te, İstanbul İlim ve Kültür Vakfını ziyaret eden AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın, Türkiye'de birçok değişimin ve devrimin altına imza atmaya çalıştıklarını söyledi.

Vesayetlerin hepsinin son 21 yılda Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortadan kaldırıldığını vurgulayan Soylu, "Mütedeyyin ve muhafazakarların merkeze gelmesi çok rahat olmadı. Ta Adnan Menderes'le başladı. Devam etti, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminin belli bir noktasına kadar hala merkez mücadelesi verilmişti. 2010 yılından sonra herkes her şeyi kabul etmeye başladı. Çünkü 2008-2009 yıllarında 28 Şubat'ların etkisi bu ülkede hala devam ediyordu. Herkesin kendine ait 'Bu hükümet, bu zihniyet geçici midir, kalıcı mıdır?' diye soru işaretleri söz konusuydu. Türkiye buradaki özgürlük bandını çabuk açmadı, çok zor açtı" diye konuştu.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avantajlarına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, 21 yıllık büyük bir istikrarı bir istikamet üzere gerçekleştirmiş olmasıdır. Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, sabırlı bir şekilde milletine itimat etmesi ve milletinin kendisine sahip çıkacağını bilmesidir. Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, sandığı sürekli milletin en önemli gücü olarak tutmasından kaynaklanmaktadır. Yine Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, değişimi sürekli olarak bu ülkede gerçekleştirebilmek iradesinin yansımasını milletiyle paylaşmasıdır. Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, aslında o değişimlerin sonunda birbirine ekleyerek bir devrim oluşturmuş ve Türkiye'de hem bir altyapı devrimi hem de bir zihniyet devrimi gerçekleştirmiştir."

"14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir"

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, halkın sokağa dökülmesi karşısında başarısız olduğunu hatırlatan Soylu, "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler." dedi.

Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin kolay bir seçim olmadığına işaret ederek, "Bu seçim, herkesin bütün müktesebatını ortaya koyduğu bir seçimdir. Bu seçim, herkesin bütün birikimini ortaya koyduğu bir seçimdir. Onun için bütün birikimimizi ortaya koymalıyız. Ben koymaya çalışıyorum. Hayatımda ne kadar, nereye dokunmuşsam, her birini harekete geçirmeye çalışıyorum. Çünkü bu bizim şahsi meselemiz değildir. Bu sadece bizim memleketimizin meselesi de değildir." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #seçim #İstanbul İlim ve Kültür Vakfı #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
AK Parti'li İnan: 14 Mayıs sadece seçim kazanma işi değil
Sonraki Haber
İçişleri Bakanı Soylu: 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir
Akşener: Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz
Akşener: Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz
0
CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'ndan AK Partili Hızal'a pankart yanıtı: Yanlış saat bile...
CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'ndan AK Partili Hızal'a pankart yanıtı: Yanlış saat bile...
0
AK Partili Hızal’dan büyükşehir otoparkına asılan Kılıçdaroğlu posterine tepki
AK Partili Hızal’dan büyükşehir otoparkına asılan Kılıçdaroğlu posterine tepki
0
Vali Köşger ve Bakan Kasapoğlu'ndan olay yerinde açıklama
Vali Köşger ve Bakan Kasapoğlu'ndan olay yerinde açıklama
0
Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Soyer'e yangın telefonu
Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Soyer'e yangın telefonu
0
Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı
Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.