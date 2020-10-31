İçişleri Bakanı Soylu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İçişleri Bakanı Soylu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
31 Ekim 2020 Cumartesi 22:44

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi, kızı ve kendisinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, düne kadar evde sürdürdükleri tedavinin doktorların tavsiyesiyle hastanede devam ettiğini bildirdi.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şu bilgileri verdi: "Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test, eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun ki şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."

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