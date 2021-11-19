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İçişleri Bakanlığı 124 kişi alacak

İçişleri Bakanlığı 4/B Sözleşmeli çalıştırmak üzere 124 personel alımı yapacağını duyurdu

İçişleri Bakanlığı 124 kişi alacak
19 Kasım 2021 Cuma 09:48

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere ilandaki Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 124 adet boş pozisyona 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 

İlan için başvurular 29 Kasım 2021 tarihinde saat:9:30’da başlayıp, 03 Aralık 2021 tarihinde saat:17:30’da sona erecektir.

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