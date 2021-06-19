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İçişleri Bakanlığı 1309 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

İçişleri Bakanlığı 1309 sözleşmeli personel alacak
19 Haziran 2021 Cumartesi 10:56

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı  Devlet Memurları Kanununun 4üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih  ve  7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü  merkez ve taşra  teşkilatı emrinde  istihdam  edilmek  üzere  aşağıdaki  Ek-1  ve  Ek-2 sayılı  tablolarda  unvanı ve sayısı belirtilen toplam 1309  adet  boş  pozisyon  için  Giriş  (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.


İlan için son başvuru tarihi ise 25 Haziran 2021 olarak açıklandı.

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Etiketler; #personel alımı #içişleri bakanlığı
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