İçişleri Bakanlığı 1309 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda unvanı ve sayısı belirtilen toplam 1309 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.



İlan için son başvuru tarihi ise 25 Haziran 2021 olarak açıklandı.

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