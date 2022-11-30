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İçişleri Bakanlığı 50 kişi alacak

İçişleri Bakanlığı 50 stajyer kontrolör istihdam edeceğini duyurdu

İçişleri Bakanlığı 50 kişi alacak
30 Kasım 2022 Çarşamba 11:07

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 50 Stajyer Kontrolör kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında Ankara’da giriş(sözlü) sınav yapılacaktır. 

Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. 

Başvurular; 12-16 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

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