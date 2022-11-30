İçişleri Bakanlığı 50 kişi alacak

İçişleri Bakanlığı 50 stajyer kontrolör istihdam edeceğini duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 50 Stajyer Kontrolör kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında Ankara’da giriş(sözlü) sınav yapılacaktır.

Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir.

Başvurular; 12-16 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

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