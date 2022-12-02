İKİ YIL HAPİS İSTEMİ!
İKİ YIL HAPİS İSTEMİ!
0
DUYGULANDIRAN SÖZLER
DUYGULANDIRAN SÖZLER
0
İLYAS SALMAN'A BERAAT
İLYAS SALMAN'A BERAAT
0
HALUK LEVENT'İN İLGİNÇ ANLARI
HALUK LEVENT'İN İLGİNÇ ANLARI
0

İçişleri Bakanlığı 80 kişi alacak

İçişleri Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

İçişleri Bakanlığı 80 kişi alacak
02 Aralık 2022 Cuma 10:33

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 80 adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 25 Ocak - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında Ankara’da giriş(sözlü) sınavı yapılacak olup, kadrolara ilişkin talep edilen fakülte/ bölüm ve kontenjanların dağılımı ilanda belirtilmiştir.

Başvurular; 19-23 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

İlanın detayları için tıklayınız.

Önceki Haber
BDDK 165 uzman yardımcısı alacak
Sonraki Haber
Beren Saat'in sözleri eşi Kenan Doğulu'yu ağlattı
Cinsel istismardan yargılanan Musa Orhan'a hakaretten Farah Zeynep Abdullah'a hapis istemi!
Cinsel istismardan yargılanan Musa Orhan'a hakaretten Farah Zeynep Abdullah'a hapis istemi!
0
BDDK 165 uzman yardımcısı alacak
BDDK 165 uzman yardımcısı alacak
0
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 kişi alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 kişi alacak
0
Şirket aracında intihar etti!
Şirket aracında intihar etti!
0
Bursa'da uçak düştü! Tek motorlu uçakta bulunan 2 kişi öldü
Bursa'da uçak düştü! Tek motorlu uçakta bulunan 2 kişi öldü
0
İki genç evde ölü bulundu!
İki genç evde ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.