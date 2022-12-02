İçişleri Bakanlığı 80 kişi alacak

İçişleri Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 80 adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 25 Ocak - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında Ankara’da giriş(sözlü) sınavı yapılacak olup, kadrolara ilişkin talep edilen fakülte/ bölüm ve kontenjanların dağılımı ilanda belirtilmiştir.

Başvurular; 19-23 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

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