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İçişleri Bakanlığı bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı

İçişleri Bakanlığı bilişim personeli alacak
17 Ocak 2022 Pazartesi 10:09

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 17 (onyedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlan için başvurular 31 Ocak 2022 ile 7 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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