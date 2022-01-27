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İçişleri Bakanlığı sınavla bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere sınavla bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

İçişleri Bakanlığı sınavla bilişim personeli alacak
27 Ocak 2022 Perşembe 09:49

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 (yirmi iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 


Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 01-07.02.2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecektir.


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