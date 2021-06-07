İcradan satılık 4 katlı otel

Mersin Bozyazı'da bulunan 4 katlı otel binası icradan satışa çıktı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulunan 350 Ada, 4 Parsel, Bozyazı Mahallesi, parsel üzerinde betonarme karkas sistemde inşa edilmiş zemin kat+asma kat üzeri 4 katlı betonarme otel ve arsasında,dış cephesi ısı yalıtımlı ve boyalı bir otel binası satışa çıkıyor.

İhale ile yapılacak satış için tarih 26 Temmuz 2021 olarak açıklandı.

İlanda otelle ilgili şu bilgiler verildi: "Keşif tarihi itibari ile binanın tüm pencere doğramaları,kapıları,pencere denizlikleri, zemin kaplamaları,merdiven korkulukları,odalardaki duşa kabinleri,lavaboları,muslukları sökülmüş,söküm esnasında asma tavanlar,duvarlar,dış cephe söve kaplamaları zarar görmüş vaziyettedir.Keşif tarihi itibari ile otel binası terk edilmiş vaziyettedir.Otelin kullanılır hale getirilebilmesi için sökülmüş olan imalatların yerine yenisinin monte edilmesi ve sökülürken zarar gören yerlerin tamirat ve tadilatının yapılması gerekmektedir.Zemin katta otel girişi,asma katta çamaşırhane,1.2.3. Katlarda otel odaları,4.katta yemek salonu bulunmaktadır.Otel girişinin olduğu zemin katta zemin laminat kaplaması,kolonların köşe aksesuarları,resepsiyonda bulunan karşılama bankosu,wc kapısı ve oda kapıları, lavabolar sökülmüştür."



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