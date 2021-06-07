İKİ TREN ÇARPIŞTI: 30 ÖLÜ!
İKİ TREN ÇARPIŞTI: 30 ÖLÜ!
0
TRUMP'A FACEBOOK DARBESİ!
TRUMP'A FACEBOOK DARBESİ!
0
ÖNCE TEMİZLİK SONRA KUTLAMA
ÖNCE TEMİZLİK SONRA KUTLAMA
0
AMELİYATSIZ ZAYIFLAMA!
AMELİYATSIZ ZAYIFLAMA!
0

İcradan satılık 4 katlı otel

Mersin Bozyazı'da bulunan 4 katlı otel binası icradan satışa çıktı

İcradan satılık 4 katlı otel
07 Haziran 2021 Pazartesi 10:22

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulunan  350 Ada, 4 Parsel, Bozyazı Mahallesi, parsel üzerinde betonarme karkas sistemde inşa edilmiş zemin kat+asma kat üzeri 4 katlı betonarme otel ve arsasında,dış cephesi ısı yalıtımlı ve boyalı bir otel binası satışa çıkıyor.

İhale ile yapılacak satış için tarih 26 Temmuz 2021 olarak açıklandı.

İlanda otelle ilgili şu bilgiler verildi: "Keşif tarihi itibari ile binanın tüm pencere doğramaları,kapıları,pencere denizlikleri, zemin kaplamaları,merdiven korkulukları,odalardaki duşa kabinleri,lavaboları,muslukları sökülmüş,söküm esnasında asma tavanlar,duvarlar,dış cephe söve kaplamaları zarar görmüş vaziyettedir.Keşif tarihi itibari ile otel binası terk edilmiş vaziyettedir.Otelin kullanılır hale getirilebilmesi için sökülmüş olan imalatların yerine yenisinin monte edilmesi ve sökülürken zarar gören yerlerin tamirat ve tadilatının yapılması gerekmektedir.Zemin katta otel girişi,asma katta çamaşırhane,1.2.3. Katlarda otel odaları,4.katta yemek salonu bulunmaktadır.Otel girişinin olduğu zemin katta zemin laminat kaplaması,kolonların köşe aksesuarları,resepsiyonda bulunan karşılama bankosu,wc kapısı ve oda kapıları, lavabolar sökülmüştür."


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak
Sonraki Haber
İki tren çarpıştı: 38 kişi öldü!
Melek İpek davasında gerekçeli karar açıklandı
Melek İpek davasında gerekçeli karar açıklandı
0
Tayt giydi diye dayak yedi!
Tayt giydi diye dayak yedi!
0
Ücreti çok bulan damat tarafı, kuaförleri dövdü!
Ücreti çok bulan damat tarafı, kuaförleri dövdü!
0
Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak
Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak
0
Yargıtay Başkanlığı işçi alacak
Yargıtay Başkanlığı işçi alacak
0
İki kardeş yaralı bulunmuştu. Detaylar ortaya çıktı!
İki kardeş yaralı bulunmuştu. Detaylar ortaya çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.