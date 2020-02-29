İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır. Bu nedenle uluslararası toplum artık İdlib ve Suriye'de yaşanan insani krize 'dur' demeli ve somut adımlar atmalıdır" dedi.

İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır
29 Şubat 2020 Cumartesi 10:48

Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Kalın, Türk askerine yapılan hain saldırıya gece yarısından sabaha kadar en sert şekilde mukabele edildiğini ifade ederek, "Hem İdlib hem de Suriye'nin farklı bölgelerinde 200'ü aşkın rejim hedefi havadan ve karadan vuruldu. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağından milletimizin şüphesi olmasın. Ordumuz eli kanlı Esed rejiminden mutlaka hesap soracaktır. İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır. Bu nedenle uluslararası toplum artık İdlib ve Suriye'de yaşanan insani krize dur demeli ve somut adımlar atmalıdır" ifadelerini kullandı.

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