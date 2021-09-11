İdlib'ten acı haber: 2 şehit, 3 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, arama-tarama faaliyeti sonrası yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, bugün arama-tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.



Kayseri'ye şehit ateşi düştü



Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde arama-tarama faaliyeti sonrası askeri birliğe düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin Kayseri'deki ailesine acı haber ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin şehit olduğu haberini, Melikgazi İlçesi Tınaztepe Mahallesi Ayyıldız Apartmanı’nda yaşayan ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan baba Faruk ve anne Suzan Sınırtepe ile 3 kardeşi ve yaklaşık 2 ay önce evlendiği eşi Sevinç gözyaşı döktü. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.

4 kardeşten en büyüğü olan Mücahit Sınırtepe, bugün ikindide Kalemkırdı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit Demir'in naaşı memleketi Kahramanmaraş'a getirildi

Suriye'de İdlib bölgesinde yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in (25) naaşı memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Şehit Demir'in naaşı, helikopterle getirildiği Kahramanmaraş'ta aile fertlerinin yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına alınarak helallik için baba ocağına doğru hareket etti.