İdlip konusunda Erdoğan'a çağrı: meclisi toplayın

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Başkan'ı Aytun Çıray, Türkiye'nin çok ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu vurgularken, TBMM'nin olağanüstü toplanmasını önerdi.

İdlib'den olası bir göçün ülkemizin istikbal meselesi haline geleceğini anlattı ve Suriye'deki IŞİD'cilerin son kalesi konumundaki İdlib'den yaşanacak bir göç Türkiye'de terör olaylarını tırmandıracağını iddia eeden Çıray,"Dillerinden beka söylemini eksik etmeyenler, gerçeklerle uyuşmayan politikalarından bir an önce vazgeçmelidirler. Vakit geçirmeksizin Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanmalı ve AKP dış politikaları tüm boyutlarıyla ele almalıdır," dedi

Tarih bizi haklı çıkardı

Çıray sözlerine şöyle devam etti; "Anımsayacaksınız, Tayyip Erdoğan ve o dönemki akıl hocası Ahmet Davutoğlu'nun telkiniyle bizi sürükledikleri Suriye macerasına o günlerde açmaza düşeceğimiz öngörüsüyle karşı çıkmıştım. Üzülerek görüyorum ki tarih bizi haklı çıkartmıştır. Komşularla sıfır sorun sözüyle yola çıkıp geriye sıfır komşu bırakanların bugün içinde olduğumuz bu zorlu halin icabını yerine getirecek akıldan da, ferasetten de, ehliyetten de yoksun olduklarına şüphe yoktur

Çözümü de vizyonu da

"İdlib'deki çatışmaların sertleşmesinin doğuracağı yeni göç dalgasıyla ilgili çok endişeliyiz. Bu defa göçle gelecek olanlar doğrudan teröristler olacaktır. Zaten var olanların sayıları İrlanda Cumhuriyeti'nin nüfusundan büyüktür. Bu nüfusa ev sahipliği yapmanın 40 milyar doları aşan bedeli de büyük ölçüde milletimizin kasasından ödenmiştir. Böyle bir siyasetin akılla, izanla izahı mümkün değildir. 5 yılı aşkındır sığınmacı meselesinde ortaya bir çözüm vizyonu dahi koyamamış olan Erdoğan iktidarı, korkarız ki İdlib'den doğması olası göç dalgasına mani olamayacaktır. AKP'nin Rusya ve Amerika arasına sıkışmış dış politikasının bedeli yine halkımıza fatura edilecektir. Ve bu faturanın öncekilerden daha ağır olacağı aşikardır. Çünkü, söz konusu olan sıradan bir göç dalgası değildir. Suriye'deki IŞİD'cilerin son kalesi konumundaki İdlib'den yaşanacak bir göç Türkiye'de terör olaylarını ciddi ölçüde tırmandıracaktır."

Rusya ve amerika bizi sıkıştırdı

İYİ Parti olarak ikinci büyük endişelerinin Fırat'ın doğusundan başlayan bir PKK koridorunun, Hatay'dan denize açılması olduğunu vurgulayan Aytun Çıray," Suriye'nin kuzeyinde hem AKP iktidarının işbilmez politikaları, hem de kimi Batılı müttefiklerimizin haklı kaygılarımızı ve meşru taleplerimizi hiçe sayarak giriştiği ittifak ilişkileri sayesinde müstakil bir terör devleti kurulacak noktaya geldi. Bu süreçte daha yakın ilişkilere girdiğimiz Rusya da şimdi sadece Kuzey Suriye'de değil Doğu Akdeniz'de ve başka mecralarda menfaatlerimize çelişik eylemleriyle karşımıza çıkıyor.

Türkiye'yi iyi edecek akla ve vizyona sahibiz

"Türkiye, her daim ateş çemberi gibi bir coğrafyadadır. Böylesi bir coğrafyada barış, huzur, ve refahımızı koruyabilmek ancak akılcı ve sağduyulu politikalarla mümkündür. Devlet işinde sadakati ehliyetten öne koyanlar, siyasi hayallerini ve şahsi heveslerini milli menfaatlerimizin üzerinde görenler tabii ki bu iradeyi koymaktan uzaktır. Ülkemizin yıllardır bir krizden diğerine savrulması da bundandır. Büyük devletler menfaatlerini başkalarının inayeti ve ihsanıyla değil bileklerinin hakkıyla korurlar. Bu da ancak güçlü bir ordu, iyi bir ekonomi, itibar ve ehliyet sahibi liderler, huzur ve refah içinde yaşayan yurttaşlarla mümkündür. Türkiye, iyi yönetilmemektedir. Türkiye, iyi niyetle yönetilmemektedir. Biz bunu değiştireceğiz, buna talibiz. Türkiye'yi iyi edecek akla, sağduyuya, vizyona sahibiz. Ülkemize ve milletimize hak ettiği iyi geleceği kurmak için çalışıyoruz. Ve milletimize sözümüz şudur ki bunun için çalışmaya dur durak bilmeden devam edeceğiz."