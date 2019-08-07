İGC'den erişim engeline tepki: Düşünme, yazma, okuma, konuşma!

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Ankara Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 136 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirmesi üzerine bir açıklama yayınladı.

"Düşünme, yazma, okuma, konuşma!" başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz hızla tek sesliliğe doğru gidiyor. Doğruların, gerçeklerin ve farklı fikirlerin yazılmasından, çizilmesinden, söylenmesinden rahatsız olanların dayatmasıyla, Ankara Sulh Ceza Hâkimliği tarafından bu kez Bianet’in de aralarında olduğu 136 internet sitesi ve sosyal medya hesabına, Jandarma Genel Komutanlığı’nın başvurusu üzerine, hiçbir araştırmaya gerek görmeden hiçbir mantıklı gerekçe gösterilmeden erişim engeli getirildi.

Pek çok medya organının siyasi iktidarın tahakkümü altında olduğu ve onların yönlendirmesiyle haber yaptığı ülkemizde, sosyal medya toplumun alternatif haber kaynaklarından biri haline gelmiştir. Ülkede yaşanan hukuksuzluklar, doğa katliamları, yolsuzluklar ancak sosyal medya ve alternatif haber siteleri aracılığıyla geniş kitlelere iletilmektedir.

İnternet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi; gerçeklerin üstünün örtülmesi, halkın haber alma hakkının engellenmesi ve sansür anlamına gelmektedir.

Adil, vicdanlı, sorumluluk sahibi hukukçularımızı, bu adaletsiz uygulamaya, bu hukuksuzluğa dur demek için göreve çağırıyor başta Bianet olmak üzere bu tür baskılara, engellemelere uğrayan haber sitelerinde çalışan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bildiriyoruz. "