İGC'den Fahrettin Altun'a ziyaret

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ile İzmir’de günlük yayın yapan yazılı basını temsilen İlkses Gazetesi İmtiyaz Sahibi Halil Aslan ve Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin Süphandağlı, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u Ankara’da ziyaret etti.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, ziyarette öncelikli amaçlarının artan kağıt ve diğer mali yükler karşısında soluk alamaz hale gelen yerel basının durumunu iletmek olduğunu vurguladı. Türkiye’de resmi ilan hakkı olan 995 yayının bulunduğu bilgisini veren Gappi, kendisinin de üyesi olduğu ve yaklaşık bir yıldır toplanamayan Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun bir an önce toplanmasını beklediklerini ifade etti.

Üst üste yaşanan zamlar yüzünden sektörün nefes alamaz hale geldiğini kaydeden İGC Başkanı Gappi, Basın İlan Kurumu’nun 2022 yılı desteklerindeki artış oranının bir an önce belli olmasını arzu ettiklerini vurguladı. Gappi, şöyle devam etti:

“Son zamanlarda, pandeminin getirdiği sıkıntılar, döviz kurundaki istikrarsızlık ve girdi maliyetlerinin artması (gazete kağıdı, asgari ücret zammı vb. gibi) sektörümüzü çok olumsuz etkilemiştir. Gazete kağıdı temininde sıkıntılar başlamıştır. Bu nedenle yerel gazetelerimiz, Basın İlan Kurumu tarafından verilecek olan resmi ilan sütun santim fiyatının 2022 yılında yerel basına nefes aldıracak şekilde ve bir an önce belirlenmesini arzu etmektedir.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yerel medyaya önem verdiklerini belirterek, sorunları diyalogla çözme gayreti içinde olduklarını söyledi. Altun, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun da kısa süre içerisinde toplanacağını ifade ederek, yerel basına verdikleri önemin altını çizdi.

Ziyarette baskı fiyatlarındaki artışlardan da örnekler verilirken, geçen yıl Ocak ayında 10.37 TL olan kalıp fiyatlarının 2022 Ocak’ta 21.18 TL’ye, 392 TL olan blanket fiyatının 638 TL’ye ulaştığı belirtildi. Özellikle basın kartı ve mesleki konularda sorunların büyüdüğü vurgulanırken, örgütlü yapılarla iş birliği yapılması gerektiği dile getirildi. Görüşmede ayrıca Gazetecilik meslek yasasının çıkartılması, banka ve kamu ilanlarının yerel basına da yönlendirilmesi, tasarruf genelgesinin basına ket vuran kısımlarının düzeltilmesi, donanım ve dijitalleşme desteği, İŞKUR programı, cemiyetlerin mesleki formasyon ve akreditasyon yetkileri gibi konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.