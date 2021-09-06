Iğdır Üniversitesi 24 kişi alacak

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü 24 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Iğdır Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alacaktır. Başvuracak adayların Üniversitenin Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan(https://www.igdir.edu.tr/yonergeler) adresindeki “Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde’’ belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir.

İlan için başvurular 06/09/2021 - 20/09/2021 tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden üniversite sorumlu olmayacaktır.



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