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Iğdır Üniversitesi 24 kişi alacak

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü 24 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Iğdır Üniversitesi 24 kişi alacak
06 Eylül 2021 Pazartesi 12:36

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Iğdır Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca  öğretim  üyesi  alacaktır.  Başvuracak  adayların  Üniversitenin Senatosunca  kabul  edilen  ve  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca  onaylanan(https://www.igdir.edu.tr/yonergeler)  adresindeki  “Iğdır  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterleri  Yönergesinde’’  belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir.

İlan için başvurular  06/09/2021  -  20/09/2021  tarihleri  içerisinde  yapılacaktır.  Posta  ile  yapılan  başvurularda  postada  meydana  gelecek  gecikmelerden üniversite sorumlu olmayacaktır.


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