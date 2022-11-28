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İğrenç görüntü! Cipsin içinden öyle bir şey çıktı ki...

Elif Uğurlu isimli bir kadın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak aldığı cipsin içinden fare çıktığını söyledi

28 Kasım 2022 Pazartesi 11:26

Elif Uğurlu, "Bugün hayatımın şokuyla karşılaştım. 26 Kasım günü Bimden aldığımız party haşhaşlı cipsinde böyle bi şeyle karşılaştık. Arkadaşlarımla ben hâlâ şoktayız" dedi.

Elif Uğurlu gelen yorumlara tepki göstererek, "çok saçma yorumlar görüyorum biz neden fare yakalayıp içine atalım" dedi.

Öğrenciler, o anları cep telefonlarına kaydederek hemen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 İhbar Hattı`na iletip, oradan da polis merkezine şikayette bulundular.

Etiketler; #cips #fare #haber
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