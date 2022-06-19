Ihlamur toplamak için evden çıktı, ormanda ölü bulundu!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ıhlamur toplamak için evden çıkan ve geri dönmeyen Sabri Ateş (57), ormanda ölü bulundu. Ihlamur ağacından düştüğü değerlendirilen Ateş'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde oturan Sabri Ateş, sabah saatlerinde evden çıkarak ormanda ıhlamur toplamaya gitti. Ateş'e uzun süre ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kocadere köyü yakınlarındaki ormana gittiği tespit edilen Ateş için arama çalışması başlatıldı. Ormanda çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, gece saatlerinde Sabri Ateş'in cansız bedenine ulaştı. Ihlamur ağacından düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Ateş'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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