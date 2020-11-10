İhtiyaç listesi oluşturuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmak için tüm imkânlarını seferber ederken, bir yandan da başlattığı kampanya kapsamında gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Yardımseverlerin, bağışlarını en verimli şekilde yapabilmesi için ihtiyaç listesi de oluşturuldu

İzmir’de depremin ardından kurulan çadırlarda yüzlerce kişi konaklıyor. Bu insanlara bir yandan kış öncesi başlarını sokacak evler ayarlanmaya gayret edilirken; öte yandan da başta gıda ve hijyen malzemeleri olmak üzere tüm ihtiyaçların eksiksiz karşılanmasına çalışılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, başlattığı Bir Kira Bir Yuva kampanyasıyla depremzedelerin beşer aylık kiralarını toplamayı hedefliyor. Diğer taraftan, Biz Varız Dayanışması kapsamında Biz İzmir sanal platformu ve Halkın Bakkalı üzerinden başlatılan yardım kampanyası da devam ediyor. İyiliksever vatandaşlar, hazır gıda ve hijyen paketlerinden satın alarak, deprem mağdurlarına destek oluyor.

Fuar İzmir’e teslim edilebilir

Depremzedelere, kampanyalar dışında el uzatmak isteyen kişiler, sivil toplum kuruluşları ve şirketler de imkânları ölçüsünde yardımlar yapıyor. Fuar İzmir D Holü’nde kabul edilen bu malzemeler de Büyükşehir Belediyesi’nin planlaması ve koordinasyonu ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Özel olarak yardım yapmak isteyen kişi ve kuruluşların, yardım için ayırdıkları nakiti, en doğru şekilde kullanabilmesi için bir “acil ihtiyaç listesi” de hazırlandı.

Liste şöyle

Yeni koruyucu kıyafet (Kazaki polar, içlik, eldiven, bere, atkı vs.), termal giysiler, çocuk botu, yetişkin botu, ayakkabı, çocuk mont, yetişkin montu, yağmurluk, şemsiye, çay, şeker, sahra hastanesi yatağı (kampet), tüplü dış mekân ısıtıcı, palmiye tipi soba için tüp, cep sobası,çadır içi pilli aydınlatma, çadır içi aydınlatmaya uygun pil, 2 kilogramlık yangın tüpü, kamp sandalyesi, plastik masa, tek kullanımlık banyo havlusu, el havlusu, kolonya, ilkyardım seti, mobil tuvalet, mobil duş, dezenfektan ve eğitim için tablet. Konutlara yerleştirilecek depremzedeler için ihtiyaç listesi şöyle: Karyola ve yatak, yorgan, yastık, nevresim takımı, çamaşır makinesi, buzdolabı, ocak, fırın, bulaşık makinesi, termosifon ve televizyon.