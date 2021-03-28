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İki araba çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İki araba çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
28 Mart 2021 Pazar 09:31

Kaza, dün akşam saatlerinde Şırnak-Mardin karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Abdullah Dündar yönetimindeki 06 FA 3533 plakalı hafif ticari araç, İdil ilçesinin Aslantepe köyü mevkisinde Osman Urat yönetimindeki 27 AEG 805 plakalı otomobille çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana geldiği öne sürülen kazada, otomobil sürücüsü Osman Urat ile araçta bulunan Kezban Aşkın ve Roni Aşkın (3) ile hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah Dündar ile yolcu konumunda bulunan Mehmet Ali Önder ve Veli Önder yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçlarda bulunanlardan Kezban Aşkın, Osman Urat, Abdullah Dündar ve Mehmet Ali Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Roni Aşkın ve Veli Önder, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların, hastanenin acil servisinde tedavileri sürerken, kazada yaşamı yitiren 4 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şırnak #kaza #ölüm
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