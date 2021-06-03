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İki araç çarpıştı: 9 kişi öldü!

Sivas'ta meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti

İki araç çarpıştı: 9 kişi öldü!
03 Haziran 2021 Perşembe 10:46

Gölova ilçesi Çataklı köyü yakınlarında, bugün saat 10.00 sıralarında henüz sürücüleri belirlenemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 9250 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, araçlarda bulunan 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ÇOCUKLARIN OYUNCAKLARI ÇEVREYE SAÇILDI

Ticari araçta yaşamını yitiren Hamza Çelik ile eşi Hasret Çelik, kızı Necla Dündar, torunları Burak Efe Dündar, Eda Nur Çelik ile Gökhan Gündoğdu'nun İstanbul'dan memleketleri Ağrı'nin Eleşkrit ilçesine gittikleri belirlendi. Van nüfusuna kayıtlı olan Özgür ve Rabia Görünüş çiftinin 3 yıl önce evlendiği ve İstanbul Esenyurt'ta yaşadıkları ifade edildi. Kazada hayatını kaybeden çocukların olay yerinde etrafa saçılan oyuncakları da dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan kaza yerine gelerek bilgi aldı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sivas #sivas kaza #trafik kazası #ölüm
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