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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
19 Mart 2022 Cumartesi 14:07

Mardin'de, 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilli ve Ömerli ilçeleri arasındaki Hop Geçidi'nde, sabah saatlerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı olan bölgede sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemi aldı, sağlık ekibi de yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza yerinde yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #mardin #kaza #ölüm #trafik kazası
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