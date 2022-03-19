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İki arkadaş birlikte intihar etmişti! Arkadaşlarına attıkları mesaj ortaya çıktı!

İki arkadaş birlikte intihar etmişti! Arkadaşlarına attıkları mesaj ortaya çıktı!
19 Mart 2022 Cumartesi 08:58

Karabük'te, ormanda yaşamına son veren 2 lise öğrencisinin yanında bulunan, 'Telefonlarımızdaki notlara bakın' yazılı notun ardından ekipler, cep telefonlarını incelemeye aldı. Ömer Yusuf U.'nun (15), okuldan kız arkadaşına mesaj atarak, birlikte intihar edeceklerini ve öleceği için mutlu olduğunu yazdığı öğrenildi. 

Karabük 75'inci Yıl Anadolu Lisesi'nin 10'uncu sınıfında okuyan Ömer Yusuf U. ve Oğuzhan U. (15), dün sabah okula gelmeyince arkadaşları meraklandı. Daha sonra 2 öğrenci, arkadaşlarına bulundukları yerin konumunu attı. Okuldan çıkan 2 öğrencinin arkadaşları, konuma göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki Çamlık Tabiat Orman Parkı'na gitti. Arkadaşları, Oğuzhan U. ve Ömer Yusuf U.'yu ağaçta iple asılı buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 2 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Öğrencilerin sırt çantalarının yanındaki kağıtta 'Telefonlarımızdaki notlara bakın' yazılı not bulundu. Cansız bedenler ise otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA MESAJ GÖNDERMİŞ

Öğrencilerin cep telefonlarını incelemeye alan ekipler, Ömer Yusuf U.'nun, intihar etmeden önce okuldan kız arkadaşına mesaj attığını tespit etti. Ömer Yusuf'un, mesajda; Oğuzhan ile birlikte intihar edeceğini, öleceği ve hayattan kurtulduğu için mutlu olduğunu, arkadaşından üzülmemesini istediğini yazdığı ortaya çıktı. 2 öğrencinin okulda derslerinin iyi olduğu öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #karabük #intihar #iki arkadaş intihar #ölüm #mesaj
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