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İki bakan görevden alındı. İşte yeni bakanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Yeni kurulan iki bakanlıktan biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı. Ticaret Bakanlığı'na ise Mehmet Muş getirildi

İki bakan görevden alındı. İşte yeni bakanlar
21 Nisan 2021 Çarşamba 08:28

Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olan Kabine değişikliği ile ilgili beklenen karar geldi. 21 Nisan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile iki yeni bakanlık kurulmasının hemen ardından, son mükerrer ile yeni kabine değişikliği de açıklandı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölünerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Bu gelişmenin ardından bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş atandı.

PEKCAN VE SELÇUK GÖREVDEN ALINDI

Bu atamalarla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevlerinden alınmış oldu.

Etiketler; #yeni bakanlar #bakan görevden alma #ruhsar pekcan #Zehra Zümrüt Selçuk #kabine değişimi
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