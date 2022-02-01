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İki çocuğu ile yolun karşısına geçmek isteyen anne kamyonun altında can verdi!

İki çocuğu ile yolun karşısına geçmek isteyen anne kamyonun altında can verdi!
01 Şubat 2022 Salı 10:51

İstanbul Güngören'de iki çocuğu ile yolun karşısına geçmeye çalışan anneye hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki çocuk savrulurken, anne de kamyonun altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Nihal Akbaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti

 

Kaza, dün saat 16.00'da Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ZM 211 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Akbaş'ı fark etmedi. Sürücü kullandığı kamyonla anne ve iki çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar caddeye savrulurken anne Nihal Akbaş ise kamyonun altında kaldı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan Akbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocukların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #güngören #kaza #ölüm #trafik kazası
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