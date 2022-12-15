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İki genç apartta ölü bulundu!

Niğde’de üniversite öğrencisi İrem Polat (20) ile Mehmet Selim Yaşar (20), kaldıkları apartta ölü bulundu

İki genç apartta ölü bulundu!
15 Aralık 2022 Perşembe 15:36

Sungur Mahallesi Koçer Sokak'taki bir apartın çalışanları, bir odada kalan Mehmet Selim Yaşar ile üniversite öğrencisi İrem Polat'tan haber alamayınca, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, bugün saat 14.00 sıralarında odaya girdiklerinde, üniversite öğrencisi İrem Polat’ı yatakta ağzından köpük gelmiş halde hareketsiz, Mehmet Selim Yaşar’ı ise ipte asılı buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Polat ve Yaşar’ın yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

İrem Polat ile Mehmet Selim Yaşar’ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #niğde #apart #ölüm #haber
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