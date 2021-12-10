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İki gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

Antalya'da arkadaşlarının 2 gündür haber alamadıkları Gürkan Hatem (40), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

İki gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
10 Aralık 2021 Cuma 09:00

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kültür Mahallesi 3850 sokak ile 3805 sokak kesişiminde yer alan 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Gürkan Hatem'den 2 gündür haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla, daire kapısını savcılık izniyle açan polis ekipleri, Hatem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Gürkan Hatem'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hatem'in evinin önüne gelen arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #ölüm #ölü bulundu #gürkan hatem
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