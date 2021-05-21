İki ilde daha askeri üsse maket uçakla saldırı!

Batman ve Şırnak'ta bulunan askeri merkezleri maket uçaklarla saldırı girişimi düzenlendi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası saldırı önlendi

19 Mayıs günü Diyarbakır'da bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçakla saldırı düzenlenmişti. Benzer bir saldırı girişimi bu kez Batman ve Şırnak'ta gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre ilk saldırı girişimi dün saat 23.10'da Batman'da bulunan 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Meydan Komutanlığı'nda meydana geldi. Üst üste yapılan 3 saldırı girişimi de güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu engellindi. Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi, maket uçaklar ise etkisiz hale getirildi.

Diğer bir saldırı girişimi ise saat 23.17'de Şırnak'ta bulunan 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda meydana geldi. Bu saldırının ardından polis şehir merkezinde de güvenlik önlemlerini artırdı. Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada zayiatın olmadığı ve maket uçağın etkisiz hale getirildiği duyruldu.



MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı da saldırı girişimleri ile ilgili açıklama yaptı. İki ildeki askeri tesislerde de zayiatın meydana gelmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir."

2 GÜN ÖNCE DE DİYARLAKIR'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şırnak ve Batman'da gerçekleştirilen maket uçaklı saldırı gişiminlerinin bir benzeri ilk olarak 19 Mayıs günü saat 00.30 sıralarında Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Diyarbakır 8'inci Ane Jet üs Komutanlığına 30 dakika arayla yine maket uçaklarlarla düzenlenen saldırı girişimi güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle önlemiş ve zayiat meydana gelmemişti.