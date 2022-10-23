KİTAP OKUYANA ÜCRETSİZ ÇAY
KİTAP OKUYANA ÜCRETSİZ ÇAY
0
GELİNİN TALEBİ DAMADI KIZDIRDI
GELİNİN TALEBİ DAMADI KIZDIRDI
0
İZMİR'DE KONSER VERECEKLER
İZMİR'DE KONSER VERECEKLER
0
TUVALET EĞİTİMİNE DİKKAT!
TUVALET EĞİTİMİNE DİKKAT!
0

İki kardeşin bulunduğu motosiklet duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkıp taş duvara çarpan motosikletin sürücüsü Alperen Keske (14) öldü, ağabeyi Celil Keske (15) ağır yaralandı

İki kardeşin bulunduğu motosiklet duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
23 Ekim 2022 Pazar 15:59

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-400 kara yolu Kalkan Mahallesi geçişindeki Kalkan Seyir Tepesi'nde meydana geldi. Kaş yönüne gitmekte olan Alperen Keske yönetimindeki 48 AGP 875 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taş duvara çarptı. Çarpmanın etkisi ile Alperen Keske ve yanındaki ağabeyi Celil Keske asfalt yola savruldu. Alperen Keske olay yerinde yaşamını yitirdi, ağabeyi Celil Keske ise ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Celil Keske, ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alperen Keske'nin cenazesi ise morga götürüldü. Alperen Keske ile ağabeyi Celil Keske'nin kasksız olduğu görüldü. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kas #motosiklet #kaza #ölüm
Önceki Haber
Otomobilin çarptığı skuterde bulunan iki genç öldü!
Sonraki Haber
Altınordu dolu dizgin
Otomobilin çarptığı skuterde bulunan iki genç öldü!
Otomobilin çarptığı skuterde bulunan iki genç öldü!
0
Kahvede çifte cinayet! Babasının öldürüldüğünü duyunca...
Kahvede çifte cinayet! Babasının öldürüldüğünü duyunca...
0
Mağaza açılışında izdiham! Camlar bile kırıldı!
Mağaza açılışında izdiham! Camlar bile kırıldı!
0
Bu otomobilin önü 2013 arkası 2015 model!
Bu otomobilin önü 2013 arkası 2015 model!
0
Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Üniversiteye 33 öğretim üyesi alınacak
Üniversiteye 33 öğretim üyesi alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.