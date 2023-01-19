İki köpeği pompalı tüfekle vurdu!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokak köpeğini, pompalı tüfekli vurarak öldüren O.A.’nun dakikalar önce bir başka köpeği daha vurduğu ortaya çıktı. Vurulduktan sonra yaralı halde kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan köpek, tedaviye alındı

İki köpeği pompalı tüfekle vurdu!
19 Ocak 2023 Perşembe 12:41

Olay, 13 Ocak’ta kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A., kovaladığı sokak köpeğini tüfekle vurdu. Köpek yaralı halde kaçarken, O.A. ise elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin öldüğü belirlenirken, jandarma şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O.A.’nın beyaz renkli köpeği öldürmeden dakikalar önce bir başka köpeği daha vurduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, siyah renkli bir köpeğin, aksayarak şüphelinin yanından geçerek kaçtığı görüldü. Sağ arka bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #köpek
Önceki Haber
Batur: Konak, düşük karbonlu ilçe olacak
Sonraki Haber
Göztepe'de Yasin takımda kalıyor
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 39 kişi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 39 kişi alacak
0
İstanbul Atlas Üniversitesi 21 kişi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 21 kişi alacak
0
Üniversiteye model alınacak
Üniversiteye model alınacak
0
Kanser hastasını traş eden kuaförden duygulandıran hareket!
Kanser hastasını traş eden kuaförden duygulandıran hareket!
0
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alacak
0
Bekçi alımı yapılacak
Bekçi alımı yapılacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.