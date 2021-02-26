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İki küçük kardeş yangında can verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşlarında iki çocuk hayatını kaybetti

İki küçük kardeş yangında can verdi
26 Şubat 2021 Cuma 14:37

İlçeye bağlı Yeşil Mahalle Hasan Özçivi Caddesi'nde Fatma ve Tuncay Kuytul çiftine ait evde yangnı çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek yangını söndürdü. İçeride inceleme yapan ekipleri, 3 ve 4 yaşlarındaki iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Yangın sırasında evde olmayan Kuytul çifti, haberi alır almaz geldi. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen çift ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin #tarsus #yangın #yangın ölüm
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