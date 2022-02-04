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İki küçük kardeş yangında öldü!

Ordu'nun Korgan ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında Yaman (8) ve Eymen Alantepe (4) kardeşler yaşamını yitirdi

04 Şubat 2022 Cuma 13:56

Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi'nde Alantepe ailesine ait ahşap evde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Çalışmaların ardından evde inceleme yapan ekipler, ailenin çocukları Yaman ve Eymen Alantepe kardeşlerin cesediyle karşılaştı. Kardeşlerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ordu #yangın #ölüm
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