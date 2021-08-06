İki ormancı burada can vermiş!

Manavgat orman yangınında hayatını kaybeden orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş'ın ölü bulunduğu yer görüntülendi

Manavgat orman yangını 10'uncu gününde de devam ediyor. 7 bine yakın personelin havadan ve karadan yangınla mücadelesi sürerken bir yandan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yangında zarar gören yerleşim yerlerinden biri olan Gebece Mahallesi'ndeki evlerin yıkımı tamamlandı. 20 evin yıkıldığı mahallenin ormanlık arazisi ise tamamen yanarak kül oldu. Yangınlarla mücadele edilirken 5'i sivil vatandaş 7 kişi ise alevler arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Gebece Mahallesi'ndeki Gülendağ'ın Beloluk mevkiinde 30 Temmuz Cuma günü öğleden sonra kuvvetlenen yangına müdahalede bulunan arazözün devrilmesiyle alevler arasında kalan sürücü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya, yaralı olarak araçtan çıkarken, orman işçileri Erdal Tolka (37) ve Yaşar Cinbaş (53) ise yaşamını yitirdi.

Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'nden Tolka ile Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü'nden Cinbaş'ın, yanan arazözün içindeki cansız bedenlerine ise bir gün sonra sabah saatlerine ulaşılabildi. Manavgat yangında 2 ormancıya mezar olan arazöz ise Gülendağ eteklerindeki ormanlık alanda duruyor. Arazözün arka kısmının yangından etkilenmediği dikkati çekerken, ön kısımda lastiklerden direksiyon simidine kadar tamamen yandığı görüldü. Ayrıca arazözün deposunda kalan suyun ise bir vanadan damlayarak aktığı dikkati çekti. Yerleşim yerlerinin olduğu Gebece Mahallesi'nden Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yanan arazözün bulunduğu noktaya ulaşım 1,5 saat sürerken, bölgedeki ağaçların tamamen yandığı gözlendi.