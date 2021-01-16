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İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Antalya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı

İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
16 Ocak 2021 Cumartesi 08:47

Trafik kazası Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Temel Eğitim kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre dün saat 21.00 sıralarında 27 yaşındaki Abdullah Korkmaz yönetimindeki otomobil ile Onur Turhan yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 

Her iki otomobil de hurdaya dönerken, 24 yaşındaki Mehmet Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Durdu Korkmaz, 58 yaşındaki Ayşe Eken, Abdullah Korkmaz, Ceylin Eken, Erdem Aşıklaroğlu ve Onur Turan da yaralandı.

Kazayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine araç içinde sıkışan kişilerin de olduğu görülünde itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkartılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Durdu Korkmaz ve Ayşe Eken'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazada yaralanan Abdullah Korkmaz, Ceylin Eken ve Erdem Aşıklaroğlu'nun ilçedeki hastanelerde tedavisi sürerken, durumu ağır olan Onur Turan ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #antalya trafik kazası #iki otomobil çarpıştı #trafik kazası antalya
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