İki otomobil çarpıştı: 6 kişi öldü!

Kırıkkale'de dün iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi

Kaza dün saat 17.00 sıralarında Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Veysel Gezici'nin kullandığı otomobil, döner kavşakta Murat Bostancı'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma nedeniyle iki otomobil de savrularak taklalar attı. Araçta bulunan yolcular da savrulmanın etkisi ile araçtan fırladı.

Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede otomobilden fırlayan Murat, Fatma, Muhammet Şükrü Bostancı ile Harun Erkan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Veysel Gezici ve Özgür Gezici ise kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanede hayatlarını kaybeden Veysel ve Özgür Gezici'nin cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, kaza yerinde hayatını kaybeden Murat, Fatma, Muhammet Şükrü Bostancı ile Harun Erkan'ın cenazeleri otopsi için Keskin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.