İZMİRLİLER ATHENA İLE COŞTU
İZMİRLİLER ATHENA İLE COŞTU
0
MUHTEŞEM GÖSTERİ
MUHTEŞEM GÖSTERİ
0
INSTAGRAM KULLANANLAR DİKKAT!
INSTAGRAM KULLANANLAR DİKKAT!
0
TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ O HASTALIĞI ARTIRIYOR
TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ O HASTALIĞI ARTIRIYOR
0

İki otomobil çarpıştı: 6 kişi öldü!

Kırıkkale'de dün iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi

İki otomobil çarpıştı: 6 kişi öldü!
10 Eylül 2021 Cuma 08:39

Kaza dün saat 17.00 sıralarında Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Veysel Gezici'nin kullandığı otomobil, döner kavşakta Murat Bostancı'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma nedeniyle iki otomobil de savrularak taklalar attı. Araçta bulunan yolcular da savrulmanın etkisi ile araçtan fırladı.

Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede otomobilden fırlayan Murat, Fatma, Muhammet Şükrü Bostancı ile Harun Erkan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Veysel Gezici ve Özgür Gezici ise kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanede hayatlarını kaybeden Veysel ve Özgür Gezici'nin cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, kaza yerinde hayatını kaybeden Murat, Fatma, Muhammet Şükrü Bostancı ile Harun Erkan'ın cenazeleri otopsi için Keskin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kırıkkale #kaza #ölüm #trafik kazası #kırıkkale kaça #çelebi kaza
Önceki Haber
Tarihi Tekel Fabrikası için ilk adım atıldı
Sonraki Haber
İzmirliler Athena ile coştu
Batman Üniversitesi 9 kişi alacak
Batman Üniversitesi 9 kişi alacak
0
Bingöl Üniversitesi 10 kişi alacak
Bingöl Üniversitesi 10 kişi alacak
0
Nevşehir'de 6 katlı lojman binası satılacak
Nevşehir'de 6 katlı lojman binası satılacak
0
'Ayağım ağrıyor' dedi, ertesi gün ölü bulundu
'Ayağım ağrıyor' dedi, ertesi gün ölü bulundu
0
Bu ilçede valilik sokağa çıkma yasağı ilan etti!
Bu ilçede valilik sokağa çıkma yasağı ilan etti!
0
Mahkemeden emsal karar: Süreli nafaka!
Mahkemeden emsal karar: Süreli nafaka!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.